Sabato 23 gennaio il primo appuntamento

Feudi di San Gregorio, la cantina di design di Sorbo Serpico, inaugura l’anno – e festeggia l’ingresso della Campania in zona gialla – con la prima di una lunga serie di iniziative per dare la possibilità a tutti di vivere la cantina in diversi modi.

Sabato 23 gennaio dalle ore 16:00 alle 17.30 il primo appuntamento: “Vitigni a confronto”, un’iniziativa di degustazione in cantina che vuole far avvicinare tutti in modo semplice e divertente al meraviglioso mondo del vino.

Una degustazione di 3 vini, in cui i vitigni saranno di volta in volta paragonati sia dal punto di vista territoriale, che di affinamento, di raccolta o di annata.

La prima degustazione sarà dedicata al rosso principe di questo territorio: l’Aglianico, con l’incontro tra l’Aglianico Campano e quello del Vulture.

Il tutto sarà accompagnato dagli assaggi dei prodotti gourmet, selezione Marennà.