In fase di ultimazione le operazioni di spegnimento

Nel pomeriggio di oggi 19 gennaio i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Montoro in contrada Lunara della frazione di Banzano per un incendio di un deposito di pellami. Sul posto sono intervenute due squadre e due autobotti. Sono in fase di ultimazione le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura. Al momento dell’incendio non vi erano persone presenti all’interno della struttura.