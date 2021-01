Lo afferma l'esponente di Forza Italia

Napoli – “Procida capitale italiana della cultura è una bellissima notizia. Sono d’accordo con tutti: sia un’opportunità concreta di sviluppo ma sia anche l’occasione per voltare pagina in fatto di politiche territoriali, per rilanciare quel diritto negato alla continuità territoriale che ha penalizzato in questi decenni tutte le Isole del Golfo.

Non vorremmo, insomma, che spenti i riflettori degli eventi tutto, a partire dai trasporti, dalla sanità o dalle politiche sociali, tornasse come prima”. Lo afferma l’esponente di Forza Italia Maria Grazia Di Scala.