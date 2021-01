Sospese le attività didattiche in presenza della primaria e dell'infanzia

Con apposito comunicato, il comune di Ariano Irpino ha reso noto che, a causa delle attuali condizioni meteo particolarmente avverse e delle previste gelate persistenti anche a quote basse fino al mattino, che potranno rendere difficoltosa e pericolosa la circolazione pedonale e veicolare, per oggi, lunedì 18 gennaio 2021 sono sospese le attività didattiche in presenza della scuola primaria e dell’infanzia.

Le attività saranno regolarmente svolte mediante DAD.