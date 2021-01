La famiglia residente non ha subito conseguenze

Nella tarda serata di ieri 15 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Sperone, in via Dell’Unità, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un’abitazione del posto. La squadra prontamente intervenuta ha spento le fiamme limitando i danni al locale interessato. La famiglia residente non ha subito conseguenze, ma è stata costretta a lasciare la propria casa.