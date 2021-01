Pascucci: "Saranno valorizzati i comportamenti virtuosi"

Grottaminarda - Si informano gli esercenti che dal 18 gennaio al 30 aprile verrà eseguito il censimento di tutti i “mezzi pubblicitari” presenti sul territorio di Grottaminarda rispetto all’Imposta Comunale sulla Pubblicità (I.C.P.). Gli incaricati delle verifiche saranno muniti di tesserino identificativo e si prega di agevolarne, per quanto possibile, le attività. Sarà, inoltre, attivo presso l’Ufficio Tributi del Comune, un servizio di informazione e di assistenza per tutte le problematiche attinenti l’Imposta Comunale sulla Pubblicità.

Prosegue il processo avviato dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Angelo Cobino, per dare maggior decoro al territorio urbano ed extraurbano.

«Si tratta in questa fase, – spiega l’Assessore ai Tributi, Virginia Pascucci – di un’attività di censimento propedeutica alla regolarizzazione, nell’ottica di mettere finalmente ordine in quello che fino ad ora è stato un utilizzo smodato e selvaggio delle tabelle pubblicitarie; saranno valorizzati i comportamenti virtuosi e messi in regola, anche con la rimozione delle tabelle abusive, coloro i quali non hanno agito nel rispetto del Regolamento e della normativa attuale. Il nostro obiettivo adesso, è quello ottenere un quadro complessivo dello stato dell’arte per poi ridare decoro al paese».