Previste temperature in calo e gelate persistenti a quote basse

La Protezione Civile della Regione Campania ha reso noto attraverso apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale un significativo calo delle temperature che interesserà il territorio nel corso dei prossimi giorni, con la possibile formazione di gelate anche a quote basse.

In considerazione delle condizioni meteorologiche previste per oggi sino a domenica 17 gennaio 2020, si raccomanda:

• Di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque piovane.

• Di adottare, quanto previsto nelle rispettive pianificazioni, ogni utile dispositivo atto a segnalare e fronteggiare le possibili nevicate e gelate, alle quote indicate.

• Di segnalare con ogni utile dispositivo, sulle zone montuose, la riduzione di visibilità sulla rete stradale di propria competenza.

• Prestare attenzione a tutte le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (pali della pubblica illuminazione, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico.

• Agli Enti con competenza in ambito marittimo e ai Sindaci dei comuni costieri e delle isole, di prestare attenzione alle coste e alle marine esposte al moto ondoso nonché ai mezzi in navigazione.

Pertanto, pur in assenza di fenomeni significativi, per oggi si segnala cielo molto nuvoloso con locali precipitazioni, anche a possibile carattere di isolato rovescio e nevoso inizialmente oltre gli 800m; per domani cielo irregolarmente nuvoloso e per dopo domani nuvolosità in intensificazione con locali precipitazioni nel pomeriggio-sera.

Clicca qui per il bollettino.