Da poco disponibile una piattaforma online in grado di risolvere ogni dubbio in merito a regole, restrizioni e misure vigenti

In che zona rientra la mia regione?

Posso spostarmi oggi?

Dove posso scaricare l’autocertificazione?

Come prosegue la campagna di vaccinazioni in Italia?

Tutte queste domande trovano finalmente delle risposte su una nuova piattaforma da poco disponibile in internet: si chiama covidzone.info.

Un nuovo sito, semplice da utilizzare ed estremamente chiaro, in grado di aggiornare in tempo reale in merito a misure vigenti, restrizioni, ordinanze, colori di ogni regione e addirittura in grado di fornire una serie di informazioni su cosa è possibile fare o non fare.

Cliccando su una Regione è possibile individuare subito tutte le disposizioni in essa vigenti attraverso la lettura del riquadro che si apre a sinistra.

E’ possibile altresì conoscere in tempo reale i dati relativi ai Vaccini Anti COVID-19 per ogni singola regione: dosi consegnate, dosi somministrate e relativa percentuale.

Clicca qui per visualizzare la piattaforma.