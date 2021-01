Proseguono le ricerche del Sig. Manzo, estese lungo il fiume Sabato

Il comunicato della Prefettura di Avellino

Prata Principato Ultra – Si è tenuto stamani in Prefettura un incontro per fare il punto sulle attività di ricerca del Sig. Manzo Domenico, allontanatosi in data 8/01/21 dalla sua abitazione sita in Prata Principato Ultra (AV). Le operazioni, iniziate nell’immediato, sono tuttora in corso e vedono impegnati i carabinieri della stazione di Pratola Serra, le associazioni di volontariato della protezione civile, i vigili del fuoco, supportati da unità cinofile, da due squadre tas e da una squadra saf fluviale.

Si è ritenuto di proseguire le attività di ricerca anche nella giornata di domani, estendendo la perlustrazione lungo il corso del fiume Sabato, a confine con la provincia di Benevento, parallelamente i carabinieri della stazione di Pratola Serra continueranno, in ogni caso, a svolgere attività infoinvestigativa.