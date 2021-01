Collegamento ferroviario tra Avellino e Napoli, favorevole Petracca

Il consigliere si dice favorevole alla proposta di Giuditta

Avellino - «La proposta avanzata da Pasquale Giuditta di realizzare un nuovo collegamento ferroviario tra Avellino e Napoli attraverso la linea Napoli – Cancello e la conseguente connessione con l’Alta Velocità Napoli – Roma, in corrispondenza di Afragola, è di grande interesse. Me ne farò personalmente portavoce presso il presidente Vincenzo De Luca perché la Regione Campania, naturalmente insieme al Governo centrale, si adoperi per dare concretezza a questa felicissima intuizione progettuale». Lo dichiara il consigliere regionale Maurizio Petracca.

«L’opera – continua Petracca – potrà avere un’incidenza importante per il capoluogo e per tutta la sua area di riferimento che troverebbe una nuova centralità di pari passo con la previsione della stazione Hirpinia sulla linea Napoli – Bari, creando finalmente una connessione vera tra aree interne e centri metropolitani».

«Sono certo – conclude il consigliere regionale Maurizio Petracca – che il presidente De Luca saprà valorizzare questa proposta individuando gli strumenti più adeguati per la sua realizzazione. Avellino avrà così nuovamente un collegamento ferroviario degno di questo nome e potrà godere di una posizione finalmente baricentrica. La fase post Covid va preparata sin da subito. Per rilanciare la nostra economia servono infrastrutture, oggi più che mai. Ecco perché sosterrò con forza questa idea che mi sembra davvero meritevole di essere portata avanti con determinazione da tutti i livelli istituzionali coinvolti e competent».