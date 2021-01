una bomba carta sotto una Mercedes classe A

Solofra – Questa mattina, a Solofra, ignoti hanno fatto esplodere una bomba carta sotto una Mercedes classe A e dato fuoco ad una Fiat 500, entrambe parcheggiate in via Melito, nei pressi dell’abitazione del proprietario.

La deflagrazione del rudimentale ordigno ha causato lievi danni al veicolo mentre le fiamme, domate dalla stessa vittima, hanno interessato principalmente il vano motore dell’utilitaria.

Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Solofra che hanno avviato le indagini.