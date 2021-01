Il playmaker proviene da Sant'Antimo

Avellino – La S.S. Felice Scandone è lieta di annunciare l’ingaggio del playmaker italiano Fabrizio Trapani.



Classe 1998, di 173 cm per 70 kg, il giovane, nativo di Pontecagnano, ha mosso i suoi primi passi in Campania, fra le fila di Battipaglia, Agropoli e Bellizzi, con cui, nel corso della stagione 2018/2019 ha esordito in Serie C Gold, mettendo a segno in 28 presenze una media di 11.4 punti a partita. Lo scorso anno, a Civitanova Marche, l’esordio in Serie B, nel girone C: per lui 23 presenze, con una media di 18.6 minuti, 5.7 punti, 2.6 rimbalzi, 1.4 assist e 5 di valutazione. Quest’anno, dapprima accasatosi a Sant’Antimo, nel nostro stesso girone, ha poi rescisso, ed è pronto ad offrire il suo contributo alla causa biancoverde