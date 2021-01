Regione Campania: pubblicata l’ordinanza di ritorno in presenza a scuola

Come già anticipato ieri, ecco l'ordinanza n.1/21 che dispone la graduale ripresa delle lezioni scolastiche in presenza

Come già anticipato ieri da un apposito comunicato reso noto sul sito istituzionale della Regione Campania, il Presidente Vincenzo De Luca ha firmato e pubblicato la nuova ordinanza n. 1 del 5 gennaio 2020 con cui si dispone la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza.

Difatti, il nuovo provvedimento conferma che il 7, l’8 e il 9 gennaio non riprenderanno le lezioni in presenza in nessuna classe della scuola in Campania, mentre le scuole dell’infanzia e le prime due classi della scuola primaria riprenderanno le attività in presenza a partire dall’11 gennaio.

Si specifica appunto che fino al 17 gennaio resteranno sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima e dalla seconda e che fino al 24 gennaio resteranno sospese anche le attività didattiche in presenza nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

Inoltre, deve essere comunque garantita, su richiesta, la fruizione dell’attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprie o di persone conviventi.

Riassumendo, il rientro tra i banchi dall’11 gennaio riguarderà solo la scuola dell’infanzia e la prima e seconda elementare; dal 18 gennaio riguarderà le altre classi della scuola elementare e dal 25 gennaio torneranno in classe anche gli alunni della suola media e superiore.

Un’apertura lenta, graduale e ad intervalli che trova la sua giustificazione, come specificato nella stessa ordinanza, nelle valutazioni poste in essere dall’Unità di Crisi regionale che ha rilevato ben tre problematiche fondamentali: l”incremento dei contagi delle ultime due settimane, la diffusione della cosiddetta «variante inglese» del virus e l’inevitabile ‘impatto negativo che l’eventuale aumento dei malati determinerebbe sulla campagna vaccinale attualmente in corso.

Clicca qui per l’ordinanza.