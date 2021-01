ventenne denunciato per spaccio

Avella – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato un ventenne di Avellino ritenuto responsabile di Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un normale servizio di perlustrazione, la pattuglia ha notato il giovane che si aggirava nei pressi della stazione ferroviaria: alla vista della Gazzella, lo stesso manifestava un apparente ed inspiegato nervosismo che insospettiva ulteriormente gli operanti i quali decidevano di effettuare un controllo.

All’esito dell’immediata perquisizione, il ragazzo è stato trovato in possesso di 5 dosi di sostanza stupefacente di tipo marijuana.

La droga è stata sottoposta a sequestro e per il ventenne è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino per il reato di cui all’articolo 73 del D.P.R. 309/90.