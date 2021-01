Trauma cranico e punti di sutura per l'uomo

Mercogliano- Triste vicenda di cronaca occorsa poche ore fa’ nel centro del paese.

Secondo le prime indiscrezioni, un operatore del 118 giunto a seguito dell’urgente richiesta di un’ambulanza sarebbe stato aggredito riportando un trauma cranico oltre che alcune ferite al volto necessitanti l’applicazione di punti di sutura.

Ad aggredirlo proprio l’uomo che aveva richiesto l’intervento dell’operatore, la cui colpa sarebbe stata quella di essere giunto troppo tardi, quando il parente dell’aggressore era già deceduto.

“Episodio Gravissimo- ha detto in proposito il Direttore Generale dell’ASL – nei confronti di chi opera per il bene della comunità”.

Restano in corso le indagini dei carabinieri per far luce sull’accaduto.