Punto della situazione su scuola, bonus alimentari, manutenzione e progetti futuri

Nella consueta diretta Facebook del lunedì sera, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha fornito aggiornamenti in merito alla questione scuola e ha evidenziato i futuri progetti e le iniziative che riguarderanno la città avellinese.

Con l’augurio che il nuovo anno sia più sereno di quello che finalmente si è concluso, il sindaco ha subito preso in considerazione le numerose iniziative assunte dall’Amministrazione e i progetti portati a termine: «Abbiamo affidato più di mezzo milione di euro per interventi sulle strade cittadine che necessitavano di manutenzione e per completare il Convento San Generoso che oggi ospita solo gli uffici del comando della Polizia Municipale ma che, al termine dei lavori, ospiterà altri uffici comunali. Abbiamo anche affidato gli interventi di manutenzione del “camminamento” del Castello e per il Centro Sociale Della Porta. L’Amministrazione ha provveduto anche ad affidare i lavori per la realizzazione della mappatura della rete fognaria in città al fine di evitare i soliti e spiacevoli allagamenti che si registrano durante i giorni di forte pioggia».

Tra i vari obiettivi in cantiere vi è anche quello relativo alla rinascita della Dogana: «Vogliamo fare della Dogana un monumento di prestigio. Vogliamo che rappresenti un riferimento internazionale, che diventi una vera e propria opera d’arte. Non puntiamo, quindi, al mero recupero storico e monumentale della facciata ma l’obiettivo è che la Dogana diventi argomento di discussione a livello internazionale. Siamo sulla strada giusta».

Sui bonus alimentari, Festa ha mostrato la sua concreta vicinanza soprattuto ai concittadini più in difficoltà: «Al primo stanziamento del Governo Conte, di circa 309mila euro, abbiamo integrato altri 179mila euro provenienti dalle casse comunali. Abbiamo erogato circa 2000 bonus, partendo dalle fasce realmente in difficoltà. In questi giorni stiamo acquisendo anche le altre richieste d’aiuto che i nostri assistenti sociali stanno già valutando».

Ma l’argomento di principale attenzione negli ultimi giorni è sicuramente quello relativo alla ripresa scolastica. Il sindaco, alla luce del comunicato stampa diramato dalla Regione Campania e concernente la graduale ripresa dell’attività didattica in presenza a partire dalla scuola dell’infanzia e dalle prime due classi delle elementari, non mostra dubbi: «Avellino è pronta per la ripresa della didattica in presenza nelle scuole dell’Infanzia e nella prima e seconda elementare a partire da lunedì 11 gennaio. Per le altre, invece, si procederà gradualmente. Dobbiamo tornare alla riapertura delle scuole, in sicurezza e con la massima cautela».