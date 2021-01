“Il Consiglio Comunale in seduta 29 dicembre 2020 ha ratificato la delibera di Giunta relativa a variazione di bilancio per trasferimenti fondi ministeriali destinati a progettazione degli interventi in oggetto. Atto di natura tecnica doveroso e da noi condiviso. Nella stessa seduta veniva affermato da esponente di maggioranza, senza precisazioni diverse da parte di altri dell’Amministrazione, che l’Ufficio avrebbe provveduto al conferimento degli incarichi tecnici.

Necessita al riguardo far rilevare che per gli interventi di che trattasi esiste allo stato la seguente situazione sul piano tecnico amministrativo:

- Per il Monte Incoronata, sempre in esecuzione alla richiamata convenzione, il Consorzio affidava l’incarico all’Ing. Francesco Gregorio, funzionario tecnico dello stesso Consorzio; sono stati effettuati diversi sopralluoghi e verifiche e incaricati il topografo e il geologo. Esiste sulla materia scheda Rendis. Necessita precisare che quest’ultimo elemento costituisce presupposto indispensabile per ottenere finanziamenti di scopo.

1) È intenzione dell’Amministrazione continuare nel rapporto istituzionale con il Consorzio di Bonifica Agro-Sarnese-Nocerino per il completamento dell’attività di progettazione già conferita e in qualche caso pressoché definita;

