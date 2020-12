Al via la campagna vaccinale anticovid tra speranze e timori

La campagna vaccinale anti-covid è realtà. Come è ormai noto infatti, la distribuzione delle prime dosi del vaccino targato Pfizer-Biontech ha preso il via lo scorso 27 Dicembre a seguito dell’arrivo di un furgone proveniente dal Belgio (principale sede europea della casa farmaceutica americana) contenente le prime 9750 fiale presso il centro Spallanzani di Roma.

“Operazione EOS”, questo il nome stabilito dal Ministero della Difesa per identificare il piano stilato di concerto con il Ministero della Salute ed il Commissario Straordinario Arcuri. EOS è infatti il nome della Dea greca dell’Aurora, evocata a simboleggiare la nuova luce e la speranza che il vaccino reca con sé dopo i mesi bui appena trascorsi.

Se da una parte, specie tra i membri della comunità scientifica, è dunque imperante un sentimento di speranza legato alla nuova “arma” a disposizione nella complessa guerra alla pandemia, a farle da contraltare è un forte sentimento di apprensione relativo ai possibili effetti collaterali ed al timore che gli studi clinici siano stati compiuti troppo in fretta. Alcuni sondaggi hanno infatti stimato che, sebbene il vaccino sia stato approvato dalle più autorevoli Agenzie in materia, quasi il 40% degli italiani non ha intenzione di sottoporvisi. Il “consenso informato” e il rispetto dell’autonomia delle persone sono tra i principi fondamentali della bioetica, tuttavia appare evidente che in questa occasione il peso delle forti limitazioni socio-economiche subite dalla popolazione avrà certamente estrema rilevanza nell’orientare la scelta di ogni individuo.

Nel frattempo, Governo e Struttura Commissariale hanno reso noto il piano stabilito Regione per Regione per consentire l’accesso al vaccino, che verrà distribuito in prima istanza agli operatori sanitari ed agli ospiti delle RSA.

Per quanto riguarda la Campania, le dosi pervenute a Roma sono in corso di distribuzione presso 6 punti di somministrazione: A Napoli al Cotugno, Ospedale del Mare e Cardarelli; a Caserta all’Ospedale San Sebastiano; ad Avellino al Moscati; a Benevento al San Pio ed a Salerno al Ruggi.