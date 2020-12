La nota della Uil

Avellino – Richiesto al Prefetto di Avellino un incontro da parte delle sigle sindacali Cigl, Cisl e Uil.

“Dopo un primo incontro in prefettura sappiamo che si sta lavorando ad un Protocollo che a nostro giudizio non trova punti di riferimento. Nessuna delle categoria della Scuola è stata coinvolta, nonostante si parli di cambiamento di orari, di novità nell’accesso e nel deflusso dai Comuni, dai centri urbani e dalle scuola. La Uil ha chiesto in base a quali dati sono state fatte le valutazioni che sarebbero oggetto del Protocollo, e mentre noi siamo in attesa di risposte, la stesura del documento da inviare alla Regione Campania sembra andare avanti!” Così il segretario Uil Avellino/Benevento, Luigi Simeone:

“Siamo sconcertati dal fatto che a poco più di una settimana da una possibile ripresa, nessuno del personale della Scuola e dei Trasporti (altra grande incognita) conosca tempi e modi di svolgimento del proprio lavoro.

Per i Trasporti. ad esempio, non si capisce con quale aumento di corse l’Air Mobilità vorrà garantire il servizio. Si vocifera l’impiego di privati, ma come? A che titolo?

La Uil si riserva tutte le azioni di lotta possibili a tutela di lavoratori ed utenti” Conclude Simeone