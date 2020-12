Ulteriore peggioramento delle condizioni climatiche e allerta arancione

Persiste l’allerta meteo sul territorio campano.

Tenuto conto dei fenomeni meteorologici avversi previsti e in considerazione dell’evoluzione della perturbazione, la Protezione civile della regione Campania ha reso noto un altro avviso con cui proroga lo stato di allerta fino alle ore 18:00 di domani, mercoledì 30 dicembre 2020, salvo ulteriori valutazioni.

Ma c’è di più: si è ritenuto opportuno alzare la criticità al “livello arancione” per tutte le zone ad esclusione dell’Alto Volturno, del Matese, dell’Alta Irpinia e del Sannio dove resta in vigore l’allerta di “livello giallo”.

Soprattutto in alcune zone si evidenziano, infatti, rischi di forti precipitazioni e possibili raffiche di vento di forte intensità, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, con fenomeni di inondazione delle aree limitrofe, possibili fenomeni di impatto al suolo come instabilità di versante anche profonda, frane, colate rapide di detriti o fango e possibili voragini.

Un quadro meteorologico chiaramente critico che già da ieri sta causando non pochi danni, come è accaduto soprattuto a Napoli in cui un’impressionante mareggiata ha praticamente invaso il lungomare Caracciolo distruggendo i parapetti dei marciapiedi nel tratto che va da Piazza Vittoria alla sede universitaria.

La Protezione civile della Regione Campania raccomanda pertanto alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure atte a prevenire e contrastare i fenomeni già in essere e quelli attesi, in linea con i rispettivi piani comunali e di attivare i Centri Operativi Comunali laddove previsto nonché di assicurare il monitoraggio e la messa in sicurezza del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso, ma anche di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e di controllare le aree a rischio frana.

