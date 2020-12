Nella consueta diretta Facebook, il sindaco di Avellino anticipa chiusura dei bar il 31 dicembre e chiarisce i prossimi interventi pubblici

Nella consueta diretta Facebook del lunedì, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, ha trattato alcuni punti fondamentali a partire dal ripristino stradale fino ai prossimi provvedimenti e interventi pubblici.

«Stiamo attuando tutti i procedimenti che ci consentiranno di ristabilizzare l’asfalto su molti tratti stradali cittadini. Appalteremo altri 500mila euro proprio per il rifacimento del manto stradale» – così Festa, menzionando via Tagliamento, via Cavour, contrada Sant’Eustachio, via Ammaturo, ha chiarito che questi insieme a tanti altri tratti stradali saranno finalmente oggetto di intervento.

E sempre in tema di interventi pubblici, il sindaco, dopo aver ricordato con orgoglio la recente riapertura della prima parte del tunnel e la conclusione dei lavori per la bretella di Piazza Castello, ha annunciato altri importanti progetti: «Abbiamo progettato l’intervento per delle vasche di laminazione in via Tedesco, al fine di scongiurare in via definitiva il pericolo di allagamenti. Nei prossimi giorni si avvieranno le procedure per l’affidamento dell’abbattimento e della ricostruzione degli alloggi siti in via Tedesco nei pressi del distributore di benzina. Insomma, stiamo concludendo una serie di adempimenti amministrativi che, a partire dal 2021, dimostreranno la qualità e la consistenza della nostra attività amministrativa. A partire dal gennaio vivremo una svolta operativa e amministrativa; il Covid non ci ha fermati».

Prossimi interventi riguarderanno anche lo Stadio Partenio Lombardi: «Il prossimo anno sarà ricco di sorprese una di queste riguarderà proprio lo stadio; ma ce ne occuperemo pian piano. La bellezza dei regali è nell’attesa: non sveliamo troppi segreti ma posso dire, in anticipo, che saremo invidiati da molti».

Festa ha poi anticipato l’emanazione di un’altra ordinanza di chiusura dei bar anche per il 31 dicembre al fine di evitare del tutto possibili assembramenti: «I cittadini avellinesi si sono ben comportati durante questi giorni di festa. L’ordinanza di chiusura dei bar, era necessaria, ma non l’ho certa firmata a cuor leggero. La risposta della comunità è però stata esemplare. Per il 31 dicembre sono intenzionato a reiterare la mia ordinanza: serve un ultimo sforzo, prima di tutto la sicurezza e la salute pubblica. La priorità è uscire presto e bene da questo momento di difficoltà».

Non sono certo mancate dichiarazioni e chiarimenti in merito alla ripresa dell’attività scolastica: «Si sta valutando soprattuto un intervento all’interno degli asili che consenta di sanificare costantemente gli ambienti proprio perché le scuole dell’infanzia, non potendo garantire il distanziamento, sono maggiormente esposte al rischio di contagio. Per la ripresa totale dell’attività scolastica attendiamo i dati che arriveranno nei primi giorni di gennaio per cercare di capire l’andamento della diffusione del contagio. C’è la volontà di consentire il ritorno a scuola ma con assoluta sicurezza, in caso di rischio non lo consentirò».

Ancora, con specifico riferimento ai buoni spesa, il sindaco ha espresso la chiara volontà di sostenere indistintamente tutti coloro che versano in una condizione di difficoltà: «Abbiamo cominciato con l’erogazione dei bonus alle persone che storicamente, purtroppo, lamentano una difficoltà economica. Sosteniamo, in primis, il loro disagio ma da questa settimana accoglieremo anche le richieste del resto della comunità erogando una seconda tranche di bonus alimentari».