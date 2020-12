Il sindaco Festa ha disposto la chiusura dei bar dalle 14.00 del 24 alle 5.00 del 25 dicembre

Il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, con nuova ordinanza n. 1500 del 23 dicembre 2020, ha emanato misure ancor più restrittive per scongiurare in via assoluta il pericolo di assembramenti e di aperitivi nei luoghi tipici della movida avellinese e davanti ai bar della città.

Sembrava già particolarmente stringente l’ultima ordinanza di De Luca che dispone per i bar e per gli atri esercizi di ristorazione il divieto di vendita con asporto di qualsiasi bevanda, eccetto l’acqua, già a partire dalle ore 11.00 del mattino. Ma il sindaco Festa ha deciso di restringere ulteriormente il cerchio di quanto ancora consentito.

Difatti ha disposto la totale chiusura dei bar a partire dalle ore 14.00 del 24 dicembre fino alle 5.00 del 25 dicembre. È inoltre tassativamente vietato il consumo di bevande, sia alcoliche che non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, comprese ville e parchi comunali.

