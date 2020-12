Festività natalizie, rimodulati i servizi fino all’Epifania

Avellino – Sono stati consegnati dalla Regione Campania ad Air Mobilità i primi 5 nuovi autobus dei 17 in arrivo. Si tratta dei nuovi modelli Citaro della Mercedes, dotati di barriere anticontagio a protezione degli autisti. I nuovi mezzi saranno utilizzati nel circuito urbano. La messa su strada è prevista entro la fine dell’anno.

Intanto, in occasione delle festività natalizie, è partita la nuova rimodulazione dei servizi, che resterà in vigore fino al 6 gennaio 2021. Il piano riguarderà la linea Avellino-Napoli, dove le corse seguiranno i seguenti orari: “servizi regolari” nelle giornate del 22 e 23 dicembre, dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio; “servizi del sabato” nelle giornate del 24 e 31 dicembre e del 2 gennaio; “servizi festivi” nelle giornate del 26 e 27 dicembre e del 3 e 6 gennaio 2021.

In totale sulla linea Avellino-Napoli fino all’Epifania saranno attive 73 corse di andata e ritorno. I bus partiranno dal Terminal di Piazzale degli Irpini, con direzione Metropark di Napoli, dalle ore 4.30 ad intervalli di 30 minuti e fino alle 21.30. Mentre dal Terminal bus di Napoli la prima corsa in direzione Avellino partirà alle 5.40 e l’ultima alle 23.30, con corse ogni 30 minuti (fatta eccezione per la fascia oraria dalle 13 alle 15, con partenze ogni 20 minuti).

Sulla linea Avellino-Nola resteranno in vigore i “servizi feriali” con frequenza delle corse ogni 30 minuti. Nei giorni del 24 e 31 dicembre e del 2 gennaio, le corse avranno frequenza ogni ora, mentre domenica e festivi i servizi saranno sospesi.

Su tutte le altre direttrici e sulle linee urbane saranno applicati i servizi ridotti per scuole chiuse, con sospensione dei servizi urbani la domenica e i festivi.

Nelle giornate del 25 dicembre e dell’1 gennaio i servizi di Air Mobilità saranno sospesi.