Natale Solidale con Maria Bove è l’evento di charity che si è svolto il 20 dicembre con il Patrocinio del Comune di Vallata

a Bove che ha promosso l'evento per regalare un Natale sereno a oltre cento cinquanta bambini del suo paese di nascita ( Vallata in provincia di Avellino ndr ) grazie all'aiuto di un uomo vestito da Babbo Natale ( Leonardo De Rosa ) ha consegnato giocattoli e altro materiale utile all'infanzia

Vallata – In questa occasione la show- girl ha donato un sorriso a tutti i bambini dai 3 ai 10 anni del suo comune di origine, grazie alla collaborazione del Sindaco di Vallata Giuseppe Leone; co-audivato dalla Dott.ssa in Psicologia Cognitiva Teresa Scalisi appassionata di Criminologia e Psicologia Investigativa, attiva nel campo del sociale, che lavora presso gli istituti scolastici come Educatore Professionale; e di Maria Scalisi Laureata in architettura, specializzata in strategie di sviluppo delle aree interne e nella gestione dei beni culturali che si è occupata della parte grafica della pubblicità dell’evento.

La Bove che ha promosso l’evento per regalare un Natale sereno a oltre cento cinquanta bambini del suo paese di nascita ( Vallata in provincia di Avellino ndr ) grazie all’aiuto di un uomo vestito da Babbo Natale ( Leonardo De Rosa ) ha consegnato giocattoli e altro materiale utile all’infanzia, anche se purtroppo non ha potuto essere presente per le direttive dei decreti sul covid-19. Una vera donna in carriera Maria Bove: il suo profilo professionale è arricchito non solo dal lavoro nel settore dell’immobiliare milanese, ma a tempo stesso la ventottenne campana ha ormai raggiunto il suo equilibrio nel mondo dello show-biz. Infatti Maria Bove oltre ad essere ormai un apprezzata influencer e frequentatrice del jet-set internazionale al fianco di grandi personaggi, ha costruito intorno a sè una rete di contatti che le hanno permesso di attivare il motore della solidarietà.