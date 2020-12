Alunni e docenti ambasciatori presso le scuole e pullman in partenza per ragazzi e genitori interessati all’Istituto. Domani il De Sanctis Friday dalle 15.00 alle 17.00

Sant’Angelo dei Lombardi – Sono in corso presso l’Istituto d’Istruzione Superiore di Sant’Angelo dei Lombardi e Caposele le attività di orientamento per le iscrizioni all’anno scolastico 2021/2022. Come da consuetudine, la scuola spalanca le porte a tutti gli alunni dell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado che entro il termine del 31 gennaio dovranno formalizzare l’iscrizione alla scuola superiore. Nonostante la pandemia e le severe limitazioni alla mobilità e alla partecipazione agli eventi in presenza, l’autorità scolastica ha promosso un ventaglio di iniziative in tal senso. Le attività di orientamento infatti avverranno in diretta streaming da remoto, con il consueto Open Day in call conference del 10 gennaio 2021 dalle 17.00 alle 19.00 sulla pagina ufficiale dell’istituto, ma anche con video colloqui riservati a studenti e genitori, video lezioni e manifestazioni scolastiche. Gli alunni interessati potranno partecipare, da remoto tramite webinar, a lezioni caratterizzanti il corso di studi di ciascun indirizzo del nostro Istituto.

Dopo un primo Open Day del 13 dicembre scorso, la scuola preannuncia il primo De Sanctis Friday, che avrà luogo domani 18 dicembre dalle 15.00 alle 17.00; e a gennaio nei giorni 8, 15 e 22 sempre alla stessa ora. I video colloqui invece, riservati ad alunni e/o genitori con i docenti e studenti dei vari indirizzi di studio sono calendarizzati per il 19 e 20 dicembre dalle 15.00 alle 17.00; e nei giorni 9, 13 e 18 gennaio alla stessa ora. Infine sono previste attività in versione on Demand, con la videoregistrazione delle lezioni delle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio dell’Istituto “F. De Sanctis”; video di illustrazione degli ambienti scolastici dell’Istituto “F. De Sanctis”; e un power point di illustrazione dell’offerta formativa dell’Istituto “F. De Sanctis”.

Per le attività in presenza invece, è prevista la partecipazione delle alunne e degli alunni delle classi terze delle scuole medie ad attività laboratoriali, “Labforyou”, con visite pomeridiane

scaglionate e contingentate, attraverso la messa a disposizione di pullman su cui verranno rispettate le norme di distanziamento. Non solo. L’orientamento del De Sanctis raggiunge le scuole che vorranno ospitare una delegazione di alunni e studenti, che sono incaricati di presentare l’offerta formativa dell’Istituto.

Per promuove l’Istituto e le innumerevoli attività che si svolgono durante l’anno scolastico, si alza il sipario sulle manifestazioni. A partire dal Concerto di Natale del Liceo Linguistico del 22 dicembre, per proseguire con la Notte del Liceo Classico del 16 gennaio 2021; la giornata dell’economia dell’Ite del 17 gennaio; la Giornata delle Scienze del Liceo delle Scienze Applicate il 19 gennaio 2021; e la Notte delle Stelle del Liceo Scientifico e Scienze Umane del 20 gennaio 2021. Si rende noto che per partecipare alle attività da remoto è necessario prenotarsi presso la Segreteria Didattica al numero 0827-1949146 oppure all’indirizzo mail avis014008@istruzione.it

Una scuola che, attraverso il dialogo e il confronto intende educare gli studenti alla partecipazione e alla responsabilità per sollecitarli verso scelte di costante crescita umana e culturale; offre una formazione integrale, in grado di integrare il sapere umanistico, con quello scientifico e tecnico con consolidamento delle competenze digitali e civiche; fa acquisire agli studenti conoscenze e competenze specifiche in tutti i settori; prepara gli studenti all’accesso ai corsi di laurea a numero programmato; coinvolge gli studenti in una didattica laboratoriale che li vede protagonisti in un processo di ricerca continuo; fornisce agli studenti gli strumenti necessari per approcciarsi in maniera critica alle attuali problematiche di natura civica, medica, biologica, etica e ambientale.

La mission ampiamente consolidata dalla scuola- come dimostra il dossier Eduscopio- è quella di orientare gli studenti ad una scelta più consapevole degli studi universitari, al mondo del lavoro con i percorsi tecnici, alla dimensione permanente della formazione lifelong learning, ma presta anche particolare attenzione all’orientamento, per la sua funzione centrale e strategica nella lotta alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti, anche attraverso l’attenta progettazione dei PCTO, da attuarsi con particolare attenzione alle caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento e in funzione degli indirizzi di studio. Il De Sanctis raccoglie, la richiesta di ‘maggiori e reali competenze’ proprie della società complessa e accelerata negli anni da innumerevoli fattori, tra cui anche l’inclusione europea. Vi aspettiamo tutti al De Sanctis, la scuola in cui si costruisce il sapere e ci si prepara per il futuro.