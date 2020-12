arrestato pregiudicato 54enne

Lauro – Gli Agenti del Commissariato di Lauro, nel pomeriggio di ieri, nel corso di una mirata attività info investigativa, finalizzata alla ricerca di sostanze stupefacenti ed armi illegalmente detenute, hanno tratto in arresto un 54enne di Pago Vallo Lauro, con a carico pregiudizi di polizia in materia di stupefacenti, responsabile di detenzione di arma da sparo e detenzione di sostanze psicotrope.

In particolare i poliziotti rinvenivano, nel corso di una perquisizione domiciliare, una pistola cal. 7,65 con matricola abrasa perfettamente funzionante, completa di caricatore a 5 colpi, nonché altro caricatore occultato all’interno di un mobile. Rinvenivano altresì un bilancino di precisione e quattro bustine in cellophane, termosaldate, contenenti a loro volta singole dosi di cocaina dal peso complessivo di 0,65 grammi. Al termine dell’operazione l’uomo è stato condotto in Commissariato e successivamente agli accertamenti di rito tratto in arresto, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria