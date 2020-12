Un posto in categoria B3 ed un altro in categoria C

Grottaminarda – Il Comune di Grottaminarda ha pubblicato due Avvisi di “mobilità esterna volontaria” per la copertura di due posti, uno come “esecutore/collaboratore professionale amministrativo” categoria giuridica B3, a tempo pieno ed indeterminato, l’altro come “istruttore amministrativo contabile” categoria giuridica C, a tempo parziale al 98 per cento ed indeterminato.

Possono presentare domanda di mobilità tutti i dipendenti di ruolo, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e pieno delle Amministrazioni Pubbliche che abbiano maturato almeno 5 anni di esperienza lavorativa a tempo indeterminato nel ruolo richiesto, che non abbiano meno di 10 anni per l’accesso al pensionamento, che non siano sottoposti a procedimenti disciplinari con relativa sospensione di servizio, oltre , naturalmente, ad un Diploma di scuola Superiore.

Ogni ulteriore dettaglio su requisiti, formulazione della graduatoria e modalità di presentazione della domanda che va inoltrata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sull’Albo Pretorio, possono essere consultati sul sito istituzionale http://www.comune.grottaminarda.av.it.

“Stiamo dando seguito – afferma Marisa Graziano, Capogruppo di Maggioranza e Consigliere Delegato al Personale – alla deliberazione di Giunta del 17 novembre, e alla Determinazione del Responsabile del Primo settore del 27 novembre, per la copertura di due posti a tempo pieno, parziale ed indeterminato.

Come sottolineato in altre occasione l’Ente ha bisogno di nuove forze per poter dare servizi sempre più qualificati. Continuano i pensionamenti quindi vengono meno collaboratori di grande esperienza, allo stesso tempo il lavoro e le incombenze negli uffici aumentano. Per questo abbiamo dato corso alle nuove assunzioni, 5 figure professionali in tutto, oltre alla stabilizzazione di 4 persone. Speriamo di poter ampliare il persone del Comune di Grottaminarda con 2 nuovi validi collaboratori che mettano entusiasmo oltre che competenza nel lavoro».