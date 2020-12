Vaccinazione anti-covid: si cercano medici e operatori sanitari

Pubblicato il bando per il reclutamento di 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari per l’avvio della campagna di vaccinazione in Italia

Come reso noto sul sito ufficiale del Ministero della Salute, è finalmente partita la procedura per il reclutamento di medici, infermieri e assistenti sanitari per far fronte al piano di vaccinazione anti-Covid in tutta Italia. L’obbiettivo è quello di assumere con un contratto a tempo determinato fino a 3.000 medici e 12.000 infermieri e assistenti sanitari, che dovranno sostenere la campagna di somministrazione del vaccino nelle 1.500 strutture individuate e distribuite su tutto il territorio nazionale. Infermieri e assistenti sanitari ma anche medici pensionati e laureati abilitati all’esercizio della professione medica, potranno inviare la propria candidatura, a partire dal prossimo 16 dicembre, solo ed esclusivamente per via telematica attraverso la “Piattaforma Telematica”, il cui indirizzo sarà comunicato sul seguente portale: http://www.governo.it/it/dipartimenti/commissario-straordinario-lemergenza-covid-19/cscovid19-bandi/1448 compilando un questionario a video. Il bando specifica, inoltre, che il luogo della prestazione lavorativa sarà nella Regione o Provincia Autonoma dove il candidato ha la residenza e che i contratti avranno una durata pari a quella prevista per il Piano Vaccini. Clicca qui per il bando. Print PDF PrintPDF

Source: www.irpinia24.it