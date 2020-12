Protocollo sicurezza dall'ordine degli Architetti

Si terrà lunedì 14 dicembre alle ore 15.30, in modalità webinar, la giornata di studio organizzata dall’ordine degli Architetti della provincia di Avellino, sui “ Protocolli anti Covid-19, il testo unico sulla salute e sicurezza luoghi di lavoro ”. Aprirà l’incontro Erminio Petecca, presidente dell’ordine degli architetti irpini e Marco Nicola Fabozzi, direttore dell’ispettorato territoriale del lavoro di Avellino e Benevento. Relazionerà l’arch. Valeria Santurelli, ispettore tecnico del lavoro e giuslavorista. Modererà l’incontro Vincenzo De Maio, vice presidente dell’ordine degli architetti. Sarà un’opportunità per approfondire in tempo di Covid – 19 le modalità di lavoro degli operatori nei cantieri edili, per evitare il proliferare del contagio e nel contempo non pregiudicare la sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione delle costruzioni e compromettere la corretta esecuzione delle stesse. Si tratta di un tema contestualizzato al periodo, che verrà analizzato puntualmente dall’arch. Santurelli, grazie alla sua ricca esperienza lavorativa svolta nell’ispettorato del lavoro, partendo dalla provincia di Como, oltre che ex docente della facoltà di architettura di Napoli e dirigente all’urbanistica del comune di Napoli. “ La giornata di studio di lunedì rientra tra le attività preventive-promozionali dell’ispettorato del lavoro, che oltre all’aspetto di vigilanza ispettiva pone un’attenzione al mondo del lavoro con azioni di prevenzione e promozione della cultura della legalità. Nel caso di questa situazione emergenziale, la sicurezza dei luoghi di lavoro, non è qualcosa di distante, a latere o solo per specialisti, ma è un tutt’ uno con le nostre vite” lo dichiara l’arch. Santurelli. “ Sono molto soddisfatto del fatto che questo Consiglio sta facendo emergere tanto entusiasmo da parte di tanti iscritti che hanno voglia di dare il proprio contributo di esperienze, attraverso la partecipazione come relatori ai seminari che facciamo” lo dichiara il presidente Petecca.