GROTTAMINARDA, LUNEDÌ MERCATO CON TUTTI I SETTORI MERCEOLOGICI.

Nuova Ordinanza sul Mercato settimanale

Per l’Amministrazione comunale e per il Sindaco, Angelo Cobino, vi sono i presupposti, alla luce delle recenti disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro della Salute e dal Presidente della Regione Campania, per svolgere un Mercato completo, con tutti i settori merceologici.

Dunque, fatto salvo il sopraggiungere di eventuali nuovi provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, a far data dal 14 dicembre 2020, dalle ore 7:00 alle ore 13:00 di ogni lunedì, ad eccezione delle giornate prefestive e festive, secondo l’Ordinanza sindacale n.25, è consentita l’apertura delle aree situate nel centro urbano per lo svolgimento delle attività di vendita di tutti i settori merceologici adottando ogni misura organizzativa per evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori e ai commercianti la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Il Comune si impegna alla preventiva sanificazione dell’area Mercato. Mentre gli operatori commerciali dovranno provvedere alla pulizia ed igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di vendita, dovranno posizionare i prodotti ad almeno 80 cm dal suolo, mettere a disposizione della clientela prodotti igienizzanti certificati per le mani in ogni banco ed ottemperare ad ogni altra regola prevista da questa e dalle precedenti ordinanze sul Mercato.

Naturalmente anche gli avventori dovranno rispettare le consuete regole, da tempo ribadite, a cominciare dall’uso della mascherina e soprattutto farsi guidare dal buon senso, svolgendo le compere in maniera celere, senza attardarsi troppo negli stand ed evitando capannelli.