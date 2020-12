40enne dai domiciliari al carcere

Solofra – I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 40enne della provincia di Salerno, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Napoli per i reati di “Associazione di tipo mafioso”, “Rapina”, “Estorsione”, “Incendio” e “Illegale detenzione di armi”, commessi tra il 2014 e il 2016 in provincia di Salerno.

Dopo le formalità di rito l’arrestato, già detenuto ai domiciliari, è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.