Nota del Il Coordinatore Regione Campania M.I.D., Movimento Italiano Disabili, Giovanni Esposito

Oggi 10 Dicembre ricorre la giornata mondiale dei diritti umani e anche noi vorremmo come Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili e io personalmente anche come volontario per la commissione internazionale di tutti i diritti umani ripercorrere e celebrare questa giornata lanciando un monito a tutte le istituzioni di ogni ordine e grado a riconoscere tutti i diritti umani sanciti dalla nostra Costituzione dal diritto alla salute al diritto al lavoro quest’ultimo ormai per lo più dimenticato soprattutto nel mezzogiorno d’Italia e in Campania maggiormente se ci rivolgiamo al diritto all’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

Ritengo a mio avviso che dobbiamo ricordarci tutti dei diritti umani non solo in questa giornata ma per tutto l’anno e a 360 gradi in ogni aspetto della vita.

Desidero infine proprio in tema di diritti umani e nello specifico dei diversamente abili come me ringraziare il Presidente della Provincia di Avellino Avv. Domenico Biancardi e la Presidente della Fondazione Sistema Irpinia Dott.ssa Donatella Cagnazzo e il direttore Dott. De Nardi persone per le quali nutro grande stima e riconoscenza per avermi dato questa mattina in occasione della presentazione del Comitato Tecnico Scientifico di cui faccio parte in rappresentanza delle diverse abilità la possibilità non solo di approvare e esprimere parere favorevole per le linee Programmatiche soprattutto quelle rivolte ai diversamente abili ma di aver potuto ribadire l’importanza di iniziare a rendere l ’Irpinia accessibile e portare all’attenzione di tutti i componenti del comitato delle finalità portate avanti dal Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili che ho l’onere di guidare in questa regione proprio per l’affermazione appunto di quei diritti spesso calpestati dei diversamente abili.