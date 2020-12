Uil Fpl: “I lavoratori del pubblico impiego hanno pagato un prezzo altissimo in questa pandemia”

Comunicato della UILFPL di Avellino

Lo sciopero proclamato per oggi da CGIL FP – CISL FP – UILFPL e UILPA è l’inevitabile conseguenza delle richieste rimaste inascoltate e delle ripetute fatte al Governo per l’apertura delle trattative su diversi temi dell’innovazione,delle assunzioni, della sicurezza e del rinnovo del CCNL di tutti i comparti pubblici.

Non c’è stato dialogo e contrattazione.

I lavoratori del pubblico impiego hanno pagato un prezzo altissimo in questa pandemia, lavoratori precari in tutti i settori (circa 350.000),lavoratori che sono sempre più in affanno perché non riescono più a sopperire alle gravi carenze di organico che si sono create, sia nelle strutture sanitarie che nelle autonomie locali, per effetto di oltre 20 anni di tagli lineari alla spesa pubblica.

Chiediamo un piano straordinario di assunzione del personale per il necessario turn over del personale cessato, in grado di garantire i LEA ed i servizi comunali, più sicurezza per le lavoratrici e i lavoratori.

Nel rispetto delle norme anti COVID-19 la UILFPL di Avellino ha deciso di effettuare dei presidi simbolici presso gli Ospedali di Avellino, Solofra, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

La Segreteria Territoriale