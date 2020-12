Lo speciale frigorifero verrà utilizzato per il trasporto del vaccino

La Desmon di Nusco è pronta per la produzione di serie del super- frigo che sarà utilizzato in tutto il mondo per il trasporto a -70 gradi del vaccino anti-Covid.

Questa mattina si è tenuta una riunione in fabbrica con il Presidente della società Corrado De Santis il coordinatore della Fismic Antonino Abbondandolo e la Segreteria Provinciale della Fismic/ Confsal Irpina.

Ho potuto constatare di persona lo stato di avanzamento del progetto del super-frigo, dichiara un soddisfatto Zaolino. Completata la linea di montaggio la fabbrica è pronta per la produzione di serie.

Si aspettano a breve le commesse internazionali che daranno all’azienda di Nusco una nuova prospettiva produttiva ed occupazionale.

La Desmon si candida a diventare un’ eccellenza industriale per capacità di ricerca e sviluppo di prodotti della catena del freddo.

Il salvataggio avvenuto nel 2014 con accordi di partecipazione contro la volontà di altri soggetti sociali, dimostra che quando ci sono i fondamentali industriali si può ribaltare una situazione difficile e garantire i livelli occupazionali.

Il 2021 conclude Zaolino sarà l’anno del definitivo rilancio e non si esclude che l’azienda possa crescere fino al superamento dei 100 dipendenti.