Martedì 8 dicembre, alle ore 19:00 diretta Facebook

Sono giorni difficili per tutti, siamo sospesi in una bolla, in una realtà parallela che di colpo ha dissipato ciò che di bello univa tutti: i rapporti umani.

Sono giorni di apprensione, ostici, a volte tristi in cui spesso ci si sente soli, ma nel contempo parte di una grande comunità!

Ci avviciniamo al Natale ed il percorso che ci apprestiamo ad intraprendere, speriamo sia di SPERANZA!

In un periodo che ci vede brancolare nel buio dei timori e delle insicurezze, rafforziamo insieme la speranza attraverso le luci del Natale, con l’auspicio di trasmettere come facciamo ormai da anni, l’idea della luce come simbolo della fiducia, della rinascita, attraverso quella che è l’atmosfera più magica e carica di valori.

Noi dell’Associazione culturale “Un Albero per Tutti” rilanciamo anche quest’anno l’invito ad illuminare le strade, le piazze, i balconi, le nostre abitazioni, per portare a tutti un pizzico dello spirito natalizio, che possa riscaldare il cuore di grandi e piccini!

Per l’8° anno consecutivo, viviamo insieme l’emozione dell’accensione delle luminarie sul nostro bellissimo abete greco, simbolo di Speranza, ricordo, solidarietà, grazie al contributo dell’Amministrazione comunale di Caposele. Oggi più che mai, dobbiamo cercare di trasfondere questa magica atmosfera, cercando insieme di trovare in ogni lucina, la luce della speranza, dell’unità e della forza per risvegliare i nostri paesi, impauriti e tristi. Se ciascuno accende una piccola luce, amplifichiamo la sua intensità allontanando il senso di vulnerabilità e paura…

Un momento di condivisione e partecipazione, con la compartecipazione della Compagnia Teatrale Amatoriale “La Forgia”.

Senza dimenticare chi soffre e combatte ogni giorno contro malattie oncologiche, continuiamo la raccolta per contribuire alla ricerca sul cancro!

“Siamo tutti sulla stessa barca e per uscire da questa tempesta, dobbiamo remare tutti insieme nella stessa direzione, con forza, amore, ma soprattutto con altruismo, generosità ed umiltà”.