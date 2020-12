Gli alunni della scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado siederanno ai banchi dell’Istituto comprensivo statale Criscuoli

Sant’Angelo dei Lombardi – Finalmente, con la riclassificazione delle Regioni, ci viene consentito di riaprire la scuola materna, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. Così vogliamo contribuire a sanare l’anomalia della regione Campania che, unica in Italia e in Europa, ha previsto per troppo tempo le aule chiuse. Infatti, in sinergia con l’istituzione scolastica e con i Comuni che fanno parte del nostro Istituto Comprensivo, abbiamo deciso di far ripartire la didattica in presenza, non tanto per esigenze di apprendimento quanto per arginare le ricadute psicologiche e formative che il confinamento domestico ha causato. Gli amministratori devono assumersi la responsabilità di una decisione, anche quando questa potrebbe essere impopolare, e devono riconoscere le preoccupazioni legittime delle famiglie, ma in questo caso sproporzionate. Difatti la situazione sanitaria, nel nostro Comune, ci consente oggi di disporre questa misura, anche perché non ci sarà mai il momento giusto né tantomeno il rischio zero. Infine, dobbiamo ascoltare anche i bisogni dei bambini e dei ragazzi, che vogliono fortemente ritornare a gustare la normalità della vita, assicurando loro, tuttavia, ogni adempimento precauzionale. Le modalità organizzative sono declinate dalla scuola e saranno comunicate attraverso i suoi canali; il Comune garantisce il trasporto scolastico, in conformità a tutte le disposizioni previste. Ci scusiamo in anticipo per ogni disagio che potrebbe emergere, ma siamo sicuri che sarà facilmente superato con la collaborazione delle famiglie e delle istituzioni.

Auguriamo a tutti un buon rientro.