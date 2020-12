Ciampi: Da mesi il Movimento Cinque stelle con i suoi consiglieri regionali si batte per completare l’iter del Progetto integrato giovani

Il progetto si è arenato per le continue modifiche delle procedure dopo che i bandi sono stati emessi

Avellino – Si è appena celebrata la giornata mondiale del suolo ed è in corso SOIL4LIFE, un progetto europeo per promuovere l’uso sostenibile ed efficiente del suolo e delle sue risorse in Italia e in Europa. I giovani agricoltori delle aree interne della Campania, di Irpinia e Sannio, sono parte essenziale di questo progetto, per competenze e sensibilità “generazionale”. In Campania ciò non appare possibile. Da mesi il Movimento Cinque stelle con i suoi consiglieri regionali si batte per completare l’iter del Progetto integrato giovani. Il progetto si è arenato per le continue modifiche delle procedure dopo che i bandi sono stati emessi. Per comprendere le dimensioni del fenomeno: ammessi a finanziamento (fondi Psr 2014-20), per 40 milioni di euro, 728 progetti; 208 già finanziati; 1431 domande ammissibili ma non finanziabili esauritasi la dotazione finanziaria della misura. A seguire interventi della magistratura contabile e condanne del tribunale amministrativo che impongono alla regione Campania la revisione delle graduatorie. I miei colleghi consiglieri regionali sollecitaranno la Commissione agricoltura a dare risposte su questi ritardi, mentre assistiamo ad annunci di un nuovo impegno economico a sostegno delle nuove generazioni di agricoltori utilizzando il Recovery Fund. Se si sfrutteranno i fondi per uscire dalla pandemia con le stesse modalità seguite fino ad oggi, continueremo a non produrre nulla. L’investimento per il “ricambio generazionale” e “il premio al primo insediamento” per le imprese agricole non è una formula vuota, ma un impegno reale. Ci batteremo al fianco di chi ha diritto a quei fondi e perchè vengano rispettate le norme.