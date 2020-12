Nota Stampa a firma del Coordinatore Regione Campania Giovanni Esposito

La Giornata Mondiale del Volontariato (in inglese International Volunteer Day) è una ricorrenza internazionale celebrata il 5 Dicembre di ogni anno. È stata così designata dalla risoluzione 40/212 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 17 dicembre 1985.

Le celebrazioni sono coordinate dai volontari delle Nazioni Unite (in Inglese United Nations Volunteers).

Lo scopo della giornata internazionale del volontariato è quello di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo.

L’attività di volontariato è quella di sostenere le iniziative di pace, gli aiuti umanitari e di assistenza medica, il monitoraggio dei diritti umani e il supporto di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. .

Il 2001 è stato dichiarato Anno Internazionale del Volontariato, che ha contribuito all’attivazione progetti sostenuti da volontari.

Il tema della giornata internazionale del volontariato 2018 è stato “I volontari costruiscono comunità resilienti”. Si è celebrato lo sforzo dei volontari nel fortificare l’ambito locale e la resilienza delle comunità nel momento di confrontarsi con i disastri naturali, i problemi economici e i condizionamenti politici. Con questo tema si vuole evidenziare la capacità dei volontari per costruire delle comunità resilienti

Anche noi del Coordinamento Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili rappresentato dal Coordinatore per la Campania Giovanni Esposito desideriamo domani 5 Dicembre seppur virtualmente ritrovarci col cuore al fianco di tutti i volontari per commemorare questa giornata tutti insieme, ricordandoci soprattutto dei tanti che in questo periodo di pandemia operano attivamente e ininterrottamente in ogni campo del sociale , partendo da coloro che nonostante il rischio garantiscono supporto e vicinanza a tutti i cittadini con disabilità anche attraverso il funzionamento delle associazioni ma anche rivolgendoci a quelli che nonostante i rischi si trovano a operare in maniera solidale sulle ambulanze, nelle strutture sociali e sanitarie oltre che residenziali di tutto il territorio della regione.

Logicamente è chiara e palese la nostra vicinanza ai centri servizi per il volontariato per la loro opera di supporto e di indirizzo alle associazioni di volontariato

Infine desidero ringraziare della collaborazione le associazioni e i volontari a noi vicine e in protocollo di collaborazione a cui riconfermo la mia e la nostra piena disponibilità di supporto e cooperazione.