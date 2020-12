trentenne nei guai

Prata – È accaduto ieri pomeriggio a Prata Principato Ultra, nei pressi di Piazza Freda. Protagonista un trentenne di Mercogliano: aveva abbondamente alzato il gomito e, posizionatosi al centro della carreggiata, impediva il regolare transito dei veicoli. C’è voluto un bel po’ per placarlo.

I primi a provarci sono stati alcuni passanti ma il giovane, brillo e barcollante, non ne voleva sapere di tornare a casa.

Quando la situazione è diventata insostenibile, sono partite le segnalazioni al 112 e subito sono arrivati i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino.

Con non poca fatica i Carabinieri sono riusciti a farlo sedere al lato della strada e, nonostante non riuscisse neanche a stare in piedi, ha respinto con veemenza le cure del personale sanitario fatto intervenire sul posto, trovando altresì la forza per reagire contro i Carabinieri.

Ha aggredito uno degli uomini dell’Arma e lo ha morso con forza all’avambraccio, costringendo il militare a ricorrere alle cure mediche.

Una volta bloccato in un contesto di piena sicurezza e scongiurata dunque la possibilità di gesti inconsulti, l’esagitato è stato condotto all’ospedale Moscati di Avellino.

A carico del trentenne è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile dei reati di “Resistenza a un pubblico ufficiale”, “Lesioni personali” e “Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”.