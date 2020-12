hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino due persone ritenute responsabili di “Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui”, “Pascolo abusivo” e “Danneggiamento”: gli stessi nei comuni di Mercogliano e Summonte, in terreni di proprietà demaniale rientranti nel Parco Regionale del Monte Partenio ed in area SIC (Siti Interesse Comunitario), lasciavano pascolare i loro bovini, in assenza di autorizzazione sanitaria e sindacale dei rispettivi comuni.