Ancora da chiarire la dinamica del sinistro

Ancora una tragedia nei campi. Il dramma in agro del Comune di Lauro.

A perdere la vita un 29enne di Taurano, schiacciato dal trattore mentre effettuava lavori in alta montagna.

Nell’incidente rimaneva ferito anche un altro operaio, trasportato all’ospedale di Nola.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Baiano, prontamente intervenuti sul posto.