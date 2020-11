come vicepresidente il dr. Michele Lippiello, il dr. Antonio Saggese tesoriere ed il dr. Rizziero Ronconi segretario

Avellino – In data 14/15 e 16 novembre si sono svolte, in assoluta sicurezza, le operazioni di voto per il rinnovo del consiglio dell’Ordine dei Medici, presso la sede della misericordia di Avellino,

si ringrazia per l’aiuto il comune di Avellino e la Misericordia di Avellino, che hanno fornito il supporto logistico per il corretto svolgimento del voto.

Il consiglio neoeletto, in data 28/11/2020 ha rieletto alla carica di Presidente dell’Ordine dei Medici di Avellino, per il quadriennio 2021/2024, il dr Francesco Sellitto, come vicepresidente il dr. Michele Lippiello, il dr. Antonio Saggese tesoriere ed il dr. Rizziero Ronconi segretario

Il nuovo direttivo porterà avanti l’avviato programma con maggior coinvolgimento sul territorio, che vedrà nell’acquisto della nuova sede il punto principale.

In questa occasione si vuole esprimere la massima solidarietà, come già fatto nel coordinamento regionale degli Ordini, ai colleghi campani, definiti farabutti, che in questi anni hanno dato grande prova, sostenendo, con grandissimi sacrifici, il sistema sanitario regionale, in affanno a causa del piano di rientro nazionale, che solo grazie a questo ha potuto garantire ai cittadini campani un’assistenza di livello.

Si chiede pertanto di rivedere le offensive affermazioni per un rapporto corretto tale da garantire, ognuno per la sua parte, un sempre migliore servizio sanitario ai cittadini di questa regione.