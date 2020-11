Provvedimento richiesto dall'autorità giudiziaria

Solofra – I Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno tratto in arresto un 60enne del posto, in esecuzione di un provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Avellino per il reato di Spaccio di sostanze stupefacenti.

Rintracciato e condotto nella Caserma di Montoro, successivamente alle formalità di rito, l’arrestato è stato associato presso la propria abitazione per l’espiazione della pena detentiva di un anno e mezzo in regime della detenzione domiciliare.

Il risultato operativo è strettamente collegato alla capillare attività di controllo del territorio quotidianamente svolta, tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità.