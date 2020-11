Il dialogo tra maggioranza ed opposizione a livello centrale sul voto sullo scostamento di bilancio sia di esempio anche per le amministrazioni locali tra cui quella del nostro Comune nell’interesse esclusivo dei cittadini e delle famiglie.

Il dialogo tra maggioranza ed opposizione è importante e fondamentale per affrontare al meglio la crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo. Quindi è un ottimo segnale, come del resto pure evidenziato dal Presidente Conte, il voto espresso sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica riguardo all’approvazione della risoluzione sullo scostamento di bilancio (26/11/2020). Lo scostamento servirà a finanziare aiuti e ristori alle categorie colpite dalle chiusure degli ultimi DPCM e sembra che il Governo stia lavorando ad un nuovo decreto – il Ristori quater – da emanare entro metà dicembre. Nell’interesse dei cittadini e delle famiglie e per superare le enormi difficolta di questo periodo è quindi prioritario aprire sempre un confronto costruttivo tra le parti, tra maggioranza e minoranza. Le decisioni ed azioni saranno più forti se condivise. Auspichiamo che quanto avvenuto oggi a livello centrale sia di stimolo e di riflessione anche per le amministrazioni locali che si trovano quotidianamente in prima linea e quindi sono le strutture più esposte e fragili rispetto alla situazione emergenziale.

Il Capogruppo

Avv. Francesco Biancaniello