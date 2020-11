Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Guido dorso Avellino

Presso l’Istituto Tecnico Tecnologico Guido Dorso di Avellino, si è svolto in video conferenza un incontro con la compagnia teatrale, Vernicefresca Teatro con i ragazzi e le ragazze del Guido Dorso, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

All’incontro, coordinato dal prof. Marco Cillo, hanno partecipato la Dirigente Scolastica prof.ssa Gabriella Pellegrini e la direzione della compagnia teatrale Vernifresca, nelle persone di Rossella Massari, presidente dell’associazione, Arianna Ricciardi vicepresidente, Nicola Mariconda attore e coautore del testo teatrale.

Il confronto è iniziato con un’analisi dei dati di richiesta di aiuto al 1522 (Numero Anti Violenza e Stalking) e si è constatato che le richieste tra marzo e giugno 2020 sono più che raddoppiate rispetto al 2019.

Il momento di riflessione su una tematica così delicata, è proseguito, incentrando il dibattito su una serie di domande alle quali si è cercato di dare una risposta.

Cos’è la violenza? Chi è vittima e chi carnefice? Chi riguarda? Cosa possiamo fare? Cosa è essenziale?

Dal confronto è emerso che parlarne non è mai abbastanza, che è ancora importante sensibilizzare le persone a tali tematiche. “Ogni persona, ogni essere vivente, ha diritto ad essere rispettato. Non importa che tu sia un uomo o una donna, non importa quale sia il tuo credo o il tuo popolo. Quello che conta è che tu possa vivere, libero, così come sei, in questo mondo”, è questa la conclusione a cui si è giunti a margine dell’incontro tra la scuola, gli studenti e la compagnia teatrale Vernicefresca.