“Sistema Irpinia”, confronto in Regione tra l’assessore Filippelli e il presidente Biancardi

L'assessore regionale a confronto con il Presidente della Provincia

Avellino – Confronto questo pomeriggio tra il presidente della Provincia, Domenico Biancardi e l’assessore regionale alla Formazione Professionale, Armida Filippelli. Nel corso dell’incontro presso gli uffici dell’Assessorato, il presidente Biancardi ha illustrato il percorso e gli obiettivi della programmazione “Sistema Irpinia”, tra cui le attività previste per i 50 giovani che andranno a formarsi e a operare presso i Poli Culturali-Centri di Coordinamento del territorio irpino. “L’assessore Filippelli, a cui va il ringraziamento per la disponibilità, ha mostrato grande interesse per il nostro progetto. Si è detta entusiasta di questa strategia. Infatti, è in previsione la costituzione di un tavolo permanente per approfondire la ‘visione irpina’ in chiave regionale, al fine di poterla allargare a tutte le province – dichiara il presidente Biancardi – A breve incontreremo anche l’assessore al Turismo, Felice Casucci, per approfondire l’argomento e per nuove ipotesi di collaborazione per la promozione e la valorizzazione del patrimonio che custodisce l’Irpinia. Non nascondiamo la soddisfazione per gli apprezzamenti ricevuti per questa nostra programmazione, che abbiamo promosso sin dall’inizio del nostro mandato a Palazzo Caracciolo”.

Insieme al presidente, ha partecipato alla riunione lo staff della Provincia anche per illustrare la piattaforma digitale e i dettagli tecnici dell’intera programmazione.

Comunicato Ufficio Stampa Provincia di Avellino