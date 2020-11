L'ex Pibe de Oro ha avuto un arresto cardiaco nella sua casa di Tigres

Lutto per il mondo del calcio, da pochi minuti è venuto a mancare uno dei più grandi, se non il più grande calciatore, di tutti i tempi Diego Armando Maradona. L’ex pibe de oro, che lo scorso 30 ottobre aveva compiuto 60 anni, avrebbe avuto un arresto cardiaco nella sua casa di Tigres, nella quale si era stabilito nell’ultimo periodo, dopo essere stato dimesso dall’ospedale dove aveva di recente subito un intervento chirurgico.

Probabilmente il più forte di tutti i tempi, Diego ha condiviso ben 7 anni della sua vita in Italia, a Napoli, divenendo di fatto l’idolo della città. In quegli anni anche l’Avellino era in serie A e quindi per ben 4 volte ha giocato anche allo Stadio Partenio.

Tutto il mondo del calcio piange, sui social, la morte del campione Argentino, con messaggi di cordoglio per la scomparsa, oltre che con pubblicazioni di foto che evocano bei ricordi, di un uomo leggendario in campo, ma talvolta fin troppo sregolato fuori.