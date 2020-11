Intitolare lo stadio a Maradona, la proposta di Fratelli d’Italia

Commozione e sconcerto per la morte del Pibe de Oro

Napoli -”Commossi e sconcertati per la notizia della prematura scomparsa di Diego Armando Maradona.” così dichiarano Rosario Lopa e Alfredo Catapano di Fdi Napoli

“Maradona era un napoletano come NOI e come tutti i partenopei che si rispettano difendeva con orgoglio e passione il suo esserlo.” – continuano gli esponenti del partito della Meloni -. “Diego è stato l’artefice dei tanti successi calcistici della squadra del Napoli ma è stato anche colui che combattè per il vero rinascimento morale civili e sociale della nostra città. Abbiamo inviato una missiva al Prefetto di Napoli, per attivare tutti i canali preposti e sensibilizzare le istituzioni competenti per proclamare il lutto cittadino ed avviare la procedura per intitolare lo stadio di Fuorigrotta a Maradona.”

“Crediamo che questa sia solo il minimo che tutti gli amanti del calcio del mondo devono riconoscere a DIEGO ARMANDO MARADONA.” Così concludono gli esponenti del movimento di Giorgia Meloni, Rosario Lopa e Alfredo Catapano.