Serino- “Registriamo in maniera ufficiale la positività di altri 7 nostri concittadini al Covid-19, alcuni di loro erano già in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto contatti di positivi. Le procedure di contenimento e le attività di profilassi sono già state attivate.” Così scrive il sindaco di Serino Avv. Vito Pelosi