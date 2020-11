La difesa contrastando la prospettazione del PM ha evidenziato che non vi è certezza che l’arma clandestina sequestrata (una pistola) fosse funzionante

Avellino – E’quanto ha stabilito il GIP del Tribunale di Avellino – Giudice: Dott. Ciccone – all’esito dell’odierna udienza di convalida dell’arresto chiesto dal Pubblico Ministero.

L’uomo un sessantenne di Conza della Campania assistito dall’Avvocato Emilio Cordasco, del Foro di Avellino è stato prontamente rimesso in libertà.

